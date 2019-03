¿Son imprescindibles las vacunas?

Sarampión, varicela, rubeola, son enfermedades prácticamente erradicadas en el primer mundo pero a pesar de ellos seguimos vacunando a nuestros hijos. ¿El motivo? Evitar que los virus que las producen muten y aparezcan con más virulencia, por eso y por una cuestión de solidaridad los médicos insisten en la necesidad de inocular a los niños estas vacunas que contienen el virus vivo pero atenuado. Por eso y porque puestos en una balanza beneficios y efectos secundarios pesa más lo primeroSobre todo teniendo en cuenta que a medida que las condiciones higiénicas mejoran en el mundo el individuo se hace más frágil a adquirir ciertas enfermedades. Pero esto no quiere decir que haya que tratar a todos de manera generalizada. De hecho hay médicos que defienden que no hay enfermedades sino enfermos. La medicina homeopática tiene mucho que aportar por ejemplo en el tratamiento de los efectos secundarios que pueden provocar algunas vacunasA pesar de las recomendaciones de los médicos hay padres que consideran que no es imprescindible vacunar a sus hijos y prefieren que pasen la enfermedad de manera natural. Se abre así el debate entre la vacuna como derecho y no como obligación y el riesgo que se corre al exponer a los menores a enfermedades consideradas peligrosas. Los pediatras han propuesto que se equiparen los calendarios de vacunaciones de toda Españ ya que a día de hoy se incluyen vacunas en algunas comunidades que para otras no son necesarias.