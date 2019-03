“Sentía una gran dependencia de Fernando”

No entiendo que me dejaran en libertad cuando pedían 170 años y ahora me encierren

En la carta Ivonne explica a nuestra redactora lo que llegó a sentir por Fernando Torres Baena.

"Para que te hagas una idea, cuando a mí me detuvieron yo estaba tranquila porque Fernando me protegía. Yo no sé si eso es enamorarse pero sí lo necesitaba ya que la dependencia es fuerte, y no sabes cómo llegas a esa situación".

Ahora en prisión comparte celda con María José, pero no se hablan.

"La relación se fue enfriando. Y eso que el vínculo personal y afectivo con Fernando y María José es tan fuerte que incluso fuera de prisión parecía que les debía algo. Ahora no existe relación".

También habla de la sentencia, para ella inesperada.

"No comparto el criterio de la Sala. Si en septiembre se me pedía 170 años de prisión y me dejan en libertad, no comprendo ahora esta condena. Espero que el recurso prospere, mientras tanto trato de mantener la calma y no desesperarme, sirviéndome para ello el haber recuperado a mi familia, en estos meses en los que he estado alejada de Fernando".