Sentencia pionera a favor de unos ocupas y contra el banco que los pretende desahuciar

El juez ha tenido en cuenta que la entidad bancaria fuera rescatada

La sentencia ha supuesto sobre todo un respiro para las 6 familias que desde hace más de un año ocupan los pisos de este edificio en Ofra.

La tranquilidad se la da una sentencia pionera del juzgado n.4 de santa cruz de Tenerife que considera que el edificio no debe pasar a manos del banco porque las familias que aquí viven están en riesgo de exclusión social.

Sabían que en el edificio no vivía nadie, que estaba prácticamente acabado y que un banco se lo había embargado a la constructora. En febrero del año pasado Conchi fue desahuciada por no poder pagar el alquiler, no se lo pensó dos veces.

Desde entonces vive aquí con su hija de 9 años, apoyada por el resto de vecinos.

Al lado de todos ellos está la plataforma anti desahucios que considera esta sentencia un triunfo de las personas ya que el juez ha tenido en cuenta también que la entidad bancaria en cuestión tuvo que ser rescatada con dinero público.