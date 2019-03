Sentencia contra un hotel que paga 15 veces más a los hombres

El comité de empresa va a recurrir la sentencia

Es discriminatorio e ilegal pagar quince veces más a los camareros de un hotel, los que sirven las comidas, que a las camareras que limpian las habitaciones, por el mismo concepto: el plus de productividad, porque son trabajadores del mismo grupo dentro de la empresa. Así lo considera una sentencia que anula este pacto salarial en un hotel de Canarias.

Gladys es camarera de pisos asegura que cobra menos que sus compañeros de la misma categoría profesional,.

La justicia de momento les está dando la razón, el tribunal superior de justicia de Canarias ante un recurso de comisiones obreras deja claro que en el convenio laboral de este hotel del sur de Tenerife se debe respetar el principio de no discriminación, no puede contener una normativa discriminatoria por razón de sexo. El problema parte del plus de productividad en el que las camareras de piso, no salen bien paradas.

El comité de empresa que firmó un pacto con la cadena hotelera defiende la diferencia, alegan que a un camarero de sala se le exigen tener idiomas, trabaja de noche y no tiene un horario estable.

El tribunal asegura que para eso ya existen otros pluses, lo vemos en la sentencia, un plus de productividad tiene poco que ver al referirse a cualidades personales de los trabajadores o a circunstancias de la prestación del servicio.

Hemos hablado con la cadena hotelera, nos aseguran que el convenio es fruto de un pacto con el comité y no quieren que ha discriminación y están dispuestos al diálogo. El comité de empresa va a recurrir, Comisiones Obreras seguirá adelante ahora también para que se les debe pagar a las mujeres la diferencia desde 2012 y que la sentencia no obliga a pagar.