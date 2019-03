Santa Cruz reconoce el incremento de habitantes falso pero da por zanjado el asunto

El consistorio estuvo cobrando ayudas por 13 mil habitantes que nunca existieron

Lo que sí han hecho es actualizar el censo del que han desaparecido de manera escalonada y desde octubre del pasado año cerca de 14.000 inscritos. 2 errores cometidos por la empresa externa que lo elaboró tienen la culpa de este desatino. Errores que no tienen códigos numéricos o el llamado 144 mal registrados mayores de 16 años que no constan en la base de datos del DNI. A los que no responden los responsables municipales es si hubo o no intencionalidad para favorecer las arcas municipales.

Reconocen graves equivocaciones pero no anuncian que se vayan a pedir responsabilidades a la empresa.

El edil ha afirmado que el Ayuntamiento ha actuado con transparencia y el negociado de Población ya ha asumido varias de las recomendaciones del informe de la Inspección de Servicios para mejorar la labor que desarrolla.