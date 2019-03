Sanidad tendrá que pagar 654 mil euros a los padres de un bebé con daños cerebrales

La Consejería de Sanidad reconoce que no hubo un seguimiento adecuado. El pequeño nació en un hospital privado en Tenerife, concertado por el Servicio Canario de Salud. La clínica niega mala praxis y asegura que el asunto aún está en vía administrativa. El Servicio Canario de Salud derivó a la madre a una clínica privada con todas las garantías pero los afectados denuncian que no recibieron el trato adecuado, ni en el embarazo ni durante el parto. Lo más complicado se produjo en el momento del alumbramiento cuando el bebé se queda encajado.La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias reconoce los hechos y ha dictado una resolución en la que se indemnizará con más 654.000 euros a los padres del bebé que sufrió daños cerebrales, provocándole una minusvalía del 83%Los hechos ocurrieron en 2005, aún los padres no han recibido el dinero. El proceso se encuentra en vía administrativa porque tanto la Sanidad Pública como la clínica privada están ahora pleito para determinar quién deberá hacer el pago.