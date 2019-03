Los saharauis piden que se cumplan los derechos humanos

En Deim Izik las protestas contnúan, a pesar de lo violenta que se está poniendo la situación. Los activistas que reivindican que se cumplan los derechos humanos en el Sáhara Occidental, siguen haciendo todo lo posible para que el cerco policial no les gane terreno.

Y mientras el gobierno marroquí asegura que ha detenido a un individuo relacionado con la muerte de Nayem Elgarhi, sin precisar quien es, la familia del menor asegura que varios de los heridos en el coche donde iba el niño, han sido apaleados posteriormente. Después de 3 semanas la situación en el campamento de la dignidad se complica porque los suministros llegan a cuentagotas y están extrayendo agua en mal estado de donde pueden. Hasta allí se han trasladado saharuis probvenientes de diferentes paises para unirse a la protesta

Las negociaciones entre el comité de organización del campametno y el ministerio del interior no han dado fruto hasta el momento. Unas conversaciones en las que sólo se exige una vivienda digna, un trabajo y libertad de expresión. El gobierno alauita no descarta enviar a altos cargos de su gobierno a El Aaiún.