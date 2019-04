Ruano: 'En riesgo otros pactos por mucho que lo estén celebrando'

Una firma que no han respetado los propios concejales nacionalistas. Tras prosperara la moción de censura contra el Psoe, la dirección socialista se reunirá mañana, para tomar decisiones. Decisiones que Coalición Canaria espera no afecten a otros ayuntamientos o incluso al gobierno regional. Nada más conocerse que la moción salía adelante, el secretario de organización de Coalición Canaria, José Miguel Ruano, aseguraba que los concejales de su partido en Granadilla han desobedecido órdenes internas. Y a pesar de lo que ha pasado, dice el dirigente nacionalista, no teme que haya una ruptura definitiva entre los socios de gobierno.

Y en el mismo momento en que José Domingo Regalado, de Coalición Canaria, era elegido alcalde, ocurría esto. El presidente Clavijo abandonaba su escaño en el Parlamento de Canarias, justo cuando tenia el turno de palabra la vicepresidenta, la socialista, Patricia Hernández. Ambos han estado muy pendientes del móvil durante la sesión. Tras una breve ausencia, el presidente volvió a la sesión plenaria, cogió su mochila y volvió a salir.