La romería más antigua de Canarias

Tino hace los 7 kilómetros de recorrido desde que tiene 6 añitos. Ya no puede pero esta cicatriz lo justifica ante ella, la venerada. No es el único que se sacrifica.152 efectivos, varios cuerpos de seguridad y un grupo de rescate han blindado la seguridad de los devotos y de los que han ido por la juerga. No había excusa para quedarse en casa, vean a Francisco.

Y ante la alegría de poder hacer el camino de principio a fin, le sale del alma…Albahaca en el sombrero, en el palo amigo que acompaña en el periplo, albahaca para dar y regalar, dicen los mayores que alivia el olor a sudor del caminante. Y es que miren cuánta gente, y qué apretujados van, no cabe un alfiler.

Saben que habrá muchas cámaras y aprovechan para lanzar mensajes anticrisis y hacer publicidad de su pueblo. Y conquistada la ermita, todos a casa, hoy toca siesta.