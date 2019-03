Roban en una zapatería a golpe de alcantarilla

Los comerciantes aseguran que no es la primera vez

Lanzaron la tapa de un alcantarilla para romper el cristal de un escaparate. Sucedió a primera hora de la mañana en La Laguna.

El cristal quedó reventado, y la tapa de la alcantarilla todavía se puede apreciar dentro del escaparate. Los ladrones no se llevaron material de esta zapatería, pero sí dinero. Lo que había en la caja, que según su propietaria, no era gran cantidad. Los comerciantes del casco histórico de La Laguna dicen que no es la primera vez que se comenten robos en la zona, utilizando el mismo método.