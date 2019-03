Rivero exige a los accionistas de Repsol que se posiciones con respecto a los sondeos

El Parlamento de Canarias decidirá el 3 de septiembre las características de la consulta

Paulino Rivero asegura en su blog que desde la península se ridiculiza el no al petróleo de Canarias y que las islas no están recibiendo el mismo trato que Andalucía o Baleares en este tema. El Partido Popular responde que aquí existen informes medioambientales favorables y no en Baleares o Andalucía.

Para el Partido Popular, lo único que está en juego es la carrera política de Paulino Rivero. La portavoz del PP se refiere a alusiones como las que también hace el Presidente en su blog, sobre los accionistas de Repsol. Algo también criticado por Nueva Canarias.

Rivero se muestra además contundente en la red acerca de la consulta popular: es legal, dice, y se hará. De momento el próximo miércoles se reúne la Mesa del Parlamento para fijar la fecha de un pleno en el que se definan las características de dicha consulta.