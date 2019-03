Riesgo nuclear mundial

La situación en Japón es muy preocupante y no sólo para los nipones expuestos a la radioactividad de la central de Fukushima. Las emisiones de partículas pueden recorrer el planeta a través de la atmósfera y afectar por ejemplo a la temperatura global, pero no sólo eso una fuga masiva afectaría a cualquier producto que haya estado expuesto.

Preocupa que los residuos radioactivos se extiendan a núcleos poblacionales, así actúa la radioactividad en el ser humano. Y puede provocar la muerte, pero no sólo eso se puede decir incluso que es contagioso porque una persona expuesta se convierte en una bombilla cargada de radioactividad igual de contaminante de manera permanente. Son los riesgos de apostar por una tecnología que es peligrosa.