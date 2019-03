Rescate a la banca española

Es un dinero que han prestado los países europeos para evitar que caiga España y con ella Italia y por consiguiente todo el sistemaLa unión europea prestará unos 100 mil millones de euros a los bancos españoles a un interés que podría rondar entre el 3 y el 4 %. Un interés que no va a pagar la banca sino el estado, lo que se traduce en unos 3.000 millones de euros al año. Los sindicatos aseguran que será por ahí por donde los ciudadanos notemos los efectos ya en los próximos presupuestosDesde Bruselas apuntan que esta inyección económica a la banca española se hace para que vuelva a funcionar el motor de la recuperación en nuestro país, para que fluya el crédito, algo en lo que también confían los empresarios porque si no…Desde el gobierno regional aseguran que no van a permitir pagar por lo que no han generadoDe momento lo que nadie no nos han explicado es en cuanto tiempo ni en qué condiciones habrá que devolver este dinero.