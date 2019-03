Repsol descarta seguir buscando petróleo en Canarias

Según la compañía, lo que han encontrado es gas pero no en la cantidad, ni con la calidad suficiente para extraerlo

El sondeo exploratorio ha confirmado que en el subsuelo de esta cuenca se han generado hidrocarburos, sin bien los almacenes encontrados se encuentran saturados de agua y en capas muy delgadas no explotables." Así lo asegura Repsol en un comunicado emitido esta mañana, en el que confirma la existencia de gas, desde metano hasta hexano, pero sin el volumen ni la cantidad suficientes para valorar una posible extracción. Por tanto, "no se realizarán actividades de exploración adicionales en esta zona", así de claro lo deja la compañía, renuniciando por tanto a realizar los otros dos sondeos exploratorios para los que tenía permiso por parte del Ministerio de Industria. El pasado 11 de enero se alcanzó la profundidad total de los 3.093 metros y se completó la toma de muestras en las capas geológicas más profundas y complejas. Muestras que han dado este resultado definitivo para Repsol. De hecho, la compañía explica que durante las próximas semanas se realizarán las labores de sellado del pozo y el barco de los sondeos partirá rumbo a Ágola para otro sondeo. Repsol recuerda que la tasa de éxito era sólo de entre el 15 y el 20 por ciento. Finalmente hay hidrocarburos, pero no reúnen las condiciones para su explotación. Repsol ha invertido unso 172 millones de euros en este sondeo, sólo el alquiler del buque que ha estado dos meses perforando ha costado más de 60 millones de euros. La base logística en el Puerto de Las Palmas donde esta mañana continuaban trabajando será próximamente desmantelada. En el proyecto han trabajado 750 personas y más de 50 empresas.