El Reloj de Flores se para por una gamberrada infantil

No tuvieron suficiente con los columpios del parque infantil y decidieron divertirse colgándose de las manecillas del reloj de flores del García Sanabria, la gamberrada de unos niños le ha destrozado el mecanismo Durante más de 50 años ha sido capaz de sobrevivir a tormentas tropicales e incluso a una riada pero no ha soportado las consecuencias de esta travesuraEn sus entrañas hay un mecanismo sencillo creado por una empresa suizo que el cónsul de Dinamarca donó a la ciudad en 1958, desde entonces forma parte de la vida de todos los chicharrerosAunque durante una semana que durará la reparación no será testigo del paso del tiempo.