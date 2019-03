Recuperar a sus hijos de los servicios sociales

Una madre desesperada ha acampado ante el centro de menores de Gran Canaria donde residen sus hijos para reclamar que se los devuelvan. La mujer explica que fue ella misma quien los metió en el centro porque no podía ocuparse de ellos pero que ahora su situación ha cambiado y quiere recuperarlos. Algo que no es tan sencillo ya que la justicia ha dictaminado que los niños sean adoptados tras 3 años viviendo bajo la tutela de los servicios sociales.Ana lleva 3 días apostada en la entrada de este centro de menores en Telde, Gran Canaria. Reclama que le devuelvan a sus dos hijos pequeños que ella misma entregó a los servicios sociales hace 3 años porque no podía ocuparse de ellos. Pero ahora dice que su situación ha cambiado, asegura que tiene trabajo y vivienda y que quiere recuperarlos

Pero Ahora ya es tarde. Los niños están en acogimiento pre adoptivo porque así lo ha establecido una sentencia judicial. Pero a pesar de esto se niega a renunciar a sus hijos y piensa recurrir

Ana y su hija mayor, que la está apoyando en su lucha, han asegurado que van a permanecer frente al centro donde residen sus hijos hasta que se los devuelvan. La Justicia tendrá la última palabra.