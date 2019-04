Reconoce que la apuñaló para que la ingresaran en un psiquiátrico

Piden 9 años de prisión para la acusada

Le asestó tres puñaladas a las puertas de la oficina del INEM, en Santa Cuz de Tenerife. Ocurrió en abril del año pasado. Y esta mañana se celebraba el juicio. La víctima, regresaba de desayunar con su madre, directora de la oficina de empleo, cuando la acusada la atacó. Entre lágrimas ha reconocido a su agresora, a la que no conocía de nada y aseguraba que cuando la apuñaló pensó que no iba a ver más a su hija.

La fiscalía y la acusación particular solicitan 9 años de prisión, una vez cumpla condena no acercarse a la víctima ni mantener contacto con ella durante 10 años y una indemnización económica,. AL defensa sin embargo solicita una pena de 15 meses de cárcel sin indemnización económica por no ajustarse, dicen a la realidad. a la realidad.