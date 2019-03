Se reaviva el debate sobre el sistema electoral

El sistema permite que el más votado no sea el d más escaños

Y antes de dejar definitivamente el gobierno, Paulino Rivero, ha avivado el debate sobre el sistema electoral canario, en lo que se refiere al Parlamento regional. Un sistema que asegura que no es proporcional, ni es el que quieren los ciudadanos. Melissa Rodríguez, la candidata de Ciudadanos, que no obtuvo ningún diputado regional en estas elecciones, precisamente por las barreras electorales, asegura estar sorprendida con las declaraciones de Rivero, y se pregunta por qué no lo ha cambiado en estos ocho años de gobierno.

Paulino Rivero propone una revisión del sistema electoral.

Y es que el partido de Melissa Rodríguez ha sido uno de los más perjudicados por el actual reparto de escaños en el parlamento canario.

Hoy Rivero se refería así a Rodríguez e insiste en que en la reforma del estatuto está prevista una modificación del sistema, con un aumento de diputados.

Pero realmente lo que ha perjudicado a Ciudadanos es no haber superado la barrera del 6 por ciento regional o el 30 por ciento insular para entrar en el Parlamento. Y aunque obtuvieron 49 mil votos más que la Agrupación Socialista Gomera, en el reparto por islas Ciudadanos se quedó fuera.

Podemos exige que se rebajen esas barreras, porque para cada uno de sus siete diputados regionales necesitó mas de 18 mil votos. a La Agrupación de Casimiro Curbelo, para cada uno de sus tres diputados le bastó con algo menos de 1700 votos.

Luis Roca pertenece al colectivo ciudadano Demócratas para el Cambio. Critican que el sistema de reparto otorgue 30 diputados a las islas no capitalinas, donde vive el 17 por ciento de la población; y otros 30 a las dos islas centrales, donde vive el 83 por ciento de los habitantes.

El sistema permite que el partido más votado no sea el que más escaños tenga. Por lo tanto, dice Roca, no hay un reparto proporcional.

El colectivo ha está recogiendo firmas en Change.org, para llevar el debate del sistema electoral canario, ante la Unión Europea.