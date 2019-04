Reacciones desde Canarias en la antesala del debate de investidura

[[DEST:Para el PP el acuerdo PSOE-C`s vaticina nuevas elecciones]]

Mañana Pedro Sánchez se someterá a su primer debate de investidura y sólo cuenta con el apoyo de Ciudadanos. Un respaldo insuficiente para lograr mayoría de gobierno. Coalición Canaria podría decidir esta misma tarde el apoyo de su diputada en el Congreso. Desde Canarias, destacados miembros del PSOE no creen que Sánchez logre ser investido mañana, pero si confían en que lo consiga el viernes en la segunda votación. Para el PP canario, el acuerdo al que han llegado PSOE y Ciudadanos es la antesala de unas nuevas elecciones.

Será la primera prueba de fuego para Pedro Sánchez. Pero los números no salen. Con el NO del PP y el NO de Podemos, PSOE y Ciudadanos solo logran 130 votos, y le hacen falta 176.

Algo que los socialistas esperan ocurra mañana, en una segunda votación o si se repiten las elecciones. Un escenario probable, según el PP, que considera el acuerdo entre Sánchez y Rivera, un teatro.

El PP cree que las elecciones se repetirán. Y Podemos dice que los comicios se pueden evitar si el PSOE cambia de rumbo.

El PSOE obtuvo este fin de semana el apoyo del 85 pro ciento de la militancia canaria a su acuerdo con Ciudadanos. Un acuerdo que Nueva Canarias ve positivo y al que cree que debería adherirse Podemos.

Opcinoes que aun Coalición Canaria no ha decidido si apoya o no. Para el presidente canario, el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos es mas positivo.

En las próximas horas Coalición y PSOE podrían acordar asuntos canarios a tener en cuenta en un hipotético gobierno de Sánchez. Por cierto, que los socialistas han aclarado la confusión que ha generado este punto del acuerdo con Ciudadanos: En él se propone que España tenga una hora menos. Pero no se aclara qué pasaría con Canarias.

Es decir: si se modifica el horario, las islas seguirían teniendo una hora menos que en la España peninsular.