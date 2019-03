El PSOE nacional defiende la consulta sobre el petróleo en Canarias

La coordinadora contra el petróleo pide que no se limite la cuestión a Repsol

El PSOE apoya un referéndum en Canarias, pero no en Cataluña. La razón, dicen, es que manifestare sobre el petróleo no es lo mismo que hacerlo con la independencia de un territorio. El gobierno central, en principio ya han aclarado que las autorizaciones petrolíferas son competencia del ejecutivo de Rajoy y no de las autonomías.

Ahí está la discusión. Y si el gobierno de Rajoy no autoriza la consulta, no se podría ejecutar, como así reza el estatuto de autonomía y la constitución, donde se otorga ese poder al presidente del gobierno del país. Pero en caso de negativa, la coordinadora contra el petróleo en Canarias pide a Paulino Rivero un acto de rebeldía.

Pero ese acto de rebeldía sería ilegal.

Y no solo el referéndum genera debate. También la pregunta en sí.

La coordinadora canaria contra el petróleo exigirá a Rivero que no limite la cuestión a la autorización a Repsol, sino a todas las petroleras que quieran operar en aguas cercanas a las islas