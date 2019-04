Las psicólogas de la Guardia Civil dan credibilidad al menor

Describen a un niño maltratado y con inestabilidad familiar

Precisamente las psicólogas de la Guardia Civil especializadas en abusos sexuales a menores son las que esta mañana han declarado en el juicio contra el Rubio que el relato de la víctima es absolutamente creíble, que creen al menor. Y no sólo porque aporta datos que no sabría de no haber estado dentro de la chabola, sino porque además construye una historia creíble con detalles coherentes. Sus contradicciones, aseguran, son fruto de sus miedos hacia su propia familia, de la que dicen, nunca recibió afecto.

Las psicólogas de la guardia civil que entrevistaron al niño, concluyen que el relato del menor es creíble, a pesar de las incongruencias entre lo que cuenta un día o otro. Explican que todo se debe a su inestabilidad familiar.

Las mentiras que cuenta en ocasiones, como que fue atado de pies y manos o que el Rubio le golpeó, son, dicen, elementos de defensa. Se siente culpable por haber ido con un extraño.

Describen a un niño maltratado por su abuela y temeroso de las reacciones de su familia. Y que aporta datos que no habría podido dar si no hubiera estado en el interior de la chabola de Ojeda. Los forenses que lo examinaron una semana después de la supuesta violación, no encontraron marcas ni lesiones, pero subrayan que habían pasado demasiados días.

Las psicólogas del Ministerio Fiscal encontraron el relato del niño escaso, sin detalles.

Durante la jornada de hoy, en la que se ha hablado muy duramente sobre la situación de desamparo del niño y el maltrato de su familia, tanto la abuela como la madre del menor han escuchado en la sala, sin expresar sentimiento alguno. Mañana será el turno de las conclusiones finales.