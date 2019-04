Primeras nieves del año en las cumbres de Tenerife y La Palma

Avisos amarillos en todas las islas

Primeras nieves del año en Canarias, en el Parque Nacional del Teide sobre las 10 del mañana comenzaba a nevar. Ya han sido cerrados los accesos al Teide por cruce de Arafo y por La Orotava. También ha nevado en el Roque de los Muchachos en La Palma. Un equipo de Antena 3 ha estado esta mañana en el Teide y como a muchos turistas les pilló la nieve por sorpresa.

Comenzamos nuestra ruta hacia el Teide, la niebla dificulta la visibilidad.

En la zona nos encontramos con este grupo de montañeros.

Seguimos nuestro camino, cerca del parador nacional luce el sol, aquí hay 3 grados, pero en cuestión de minutos cuando llegamos al Teléferico comienza a nevar, ante la sorpresa de los turistas que se quedan sin poder subir a la cima.

El paisaje se tiñe de blanco, la nieve cae ya de forma notable, estamos a cero grados y hay quien se atreve a desafiar a la temperatura.

Es la primera nevada de este invierno que llega tardío, si quiere subir al Teide sepa que ya hay carreteras cortadas como la TF24 desde el cruce de Arafo hasta el Portillo, y TF 21 el acceso al Teide por La Orotava desde el km 24 al Teleférico.

Y ante esa perspectiva, lo mejor es preparar un buen fuego y tener listas las brasas.

De hecho ya durante esta noche, en Tejeda se han registrado máximas en torno a los dos grados. Y sin embargo, lejos de evitar este frío, los hay que lo vienen buscando.

Y tanto, este turista a media mañana seguía sin poder salir de su saco de dormir, después de haber pasado la noche en plena cumbre.

No es el único valiente. Ellos no han podido resistir la tentación de salir a disfrutar del paisaje, contra viento y lluvia. Lluvia que también ha descargado con fuerza en la capital. El agua y las rachas de viento han sorprendido a muchos en plena calle. También el frío, con temperaturas que han bajado hasta los once grados. Y se espera que la situación empeore esta tarde. De momento la carretera de Agaete a La Aldea se ha cerrado por pequeños desprendimientos.