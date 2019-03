Primer encuentro entre Rosell y Soria tras la querella

Ambos se han visto las caras en el debate radiofónico de este lunes Con esta encuesta se han desayunado hoy los candidatos que debatían esta mañana en la radio. Era la primera vez que se encontraban el ministro José Manuel Soria, candidato del PP y la jueza Victoria Rosell, candidatas de Podemos, después de que Soria se querellara contra Rosell, porque esta le acusó de instigar una investigación en su contra que ha abierto la Fiscalía para saber si Rossel dilató o no un proceso judicial a propósito. El encuentro ha sido educado aunque muy tenso.

Frío encuentro entre José Manuel Soria y Victoria Rosell. Con un leve saludo manos. Durante los cerca de 5 minutos que los candidatos esperan la entrada en el estudio, ellos se evitan, y conversan con otros candidatos.

El encontronazo no llegaría hasta los últimos minutos del debate. Antes las intervenciones se centraron principalmente en economía y empleo. Y al hablar de corrupción, aumenta la tensión cuando el ministro Soria le dedica estas palabras a Victoria Rosell en referencia a la investigación que ha abierto la Fiscalía para saber si la jueza dilató o no un proceso judicial. Fue una hora y media de debate. Como curiosidades, el cronómetro del candidato de Ciudadanos. Curioso también el detallado esquema de la estructura del debate de Soria. Otros ni emplearon el papel. La candidata de Podemos con la pulsera violeta de su partido. Y algunas risas que aliviaron la tensión del encuentro. Y si hubo saludo entre Rosell y Soria al llegar, no lo hubo en la despedida.