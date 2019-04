Presión social para sacar a los animales de un circo

Quieren que se prohíba la participación de animales en circo

Un hecho que no ha gustado nada al ayuntamiento de Ingenio. Aseguran que se han enterado por los medios de comunicación. Los propios vecinos donde se ubica el circo fueron los que, con sus vídeos y mensajes en las redes sociales, presionaron para que los animales no formaran parte del espectáculo.

Los vecinos graban desde sus casas el momento en el que los animales son sacados del circo en camiones.

Las presiones de los animalistas y una petición del ayuntamiento de las palmas de Gran Canaria ha hecho que los animales sean trasladados. Días antes los vecinos comprobaron que 3 tigres, un león y una pantera estaban enjaulados. El municipio aprobó en pleno prohibir la participación de felinos en los circos pero aún no se ha desarrollado la norma y por lo tanto no es efectiva. Los propios vecinos comprueban que ya no están los animales.

El Seprona ya ha hecho una inspección y los animales están en buen estado. El dueño del circo nos ha dicho está realizando todos los trámites legales para que estos animales vuelvan al circo instalado en Escaleritas y continúe el espectáculo.