Presidente del ICHH a pesar de estar investigado por un delito

Fue alcalde de S.Sebastián durante más de 30 años

El Instituto canario de Hemodonación y Hemoterapia tiene desde hoy nuevo presidente. El socialista Ángel Luis Castilla fue alcalde de San Sebastián de la Gomera. Un nombramiento que viene acompañado de cierta polémica, porque el ex alcalde está siendo investigado por un delito contra la administración pública. Hoy el Consejero de sanidad asegura que su perfil como gestor es el adecuado para el cargo, y que no incumplen el Código ético establecido pro el Gobierno y por el PSOE. Que es que no hay juicio oral abierto contra él.

Fue alcalde de San Sebastián de La Gomera durante más de 30 años. Por su gestión en la administración pública lo ha elegido el Consejero de sanidad para presidir este Instituto. Pero Ángel Luis Castilla está siendo investigado desde octubre de 2014, la policía local le acusó de no haber tramitado expedientes de tráfico durante dos años. Según el gobierno no es razón suficiente para que deje de cumplir funciones como cargo público, porque no hay juicio oral abierto.

La tarea del nuevo presidente es tener al completo los bancos de sangre en Canarias, que en los últimos meses han tenido problemas de abastecimiento.

El Consejero asegura que los reajuste que tuvieron que hacerse en las intervenciones quirúrgicas de algunos hospitales por falta de sangre, ya se han subsanado.