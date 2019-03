Policías buscan apoyos para participar en unas olimpiadas

Policías y deportistas de élite

Equipo de baloncesto busca apoyos para poder acudir a unas Olimpiadas. No es a través del crowfunding sino a golpe de click. Así pretenden conseguir el dinero necesario para competir. Son sub campeones de Europa y hace 8 años consiguieron la medalla de oro. No son profesionales del baloncesto, sino policías.

La profesión les ha unido pero el deporte les ha llevado a convertirse en campeones de Europa y actualmente ser los sub campeones del continente. Ahora tienen un sueño común, viajar a Washintong para participar en las Olimpiadas de Policías y Bomberos que serán en unos meses. UN proyecto del que requieren de la ayuda de cada uno de nosotros.

Apoyarlos es tan sencillo como dar a un me gusta a este proyecto en la página Basket Lovers.

Quienes más votos reciban tendrán una ayuda económica para hacer realidad sus deseos. Jugadores como Sergio Rodríguez ya lo han hecho y les animan en las redes sociales a seguir encestando más clicks. Nico Richotti les apadrina.

Seguirán patrullando la ciudad, ayudando a los ciudadanos y entrenando a deshoras. Policías, deportistas que desean llevar el nombre de Canarias al resto del mundo.