Polémica por las obras de la nueva terminal del Reina Sofía

Un nuevo edificio conectará las dos terminales

AENA saca a concurso las obras del nuevo edificio del aeropuerto Tenerife Sur. La construcción unirá la actual terminal 1 con la T 2, que está acabada pero no está operativa. A pesar de la importante inversión, 62 millones de euros, este anuncio no ha gustado nada al presidente del cabildo porque no le han consultado para planificarla.

33 mostradores de facturación más, 8 nuevas puertas de embarque y por tanto más capacidad operativa. La ampliación de la terminal del aeropuerto Tenerife Sur supondrá una inversión de más de 62 millones de euros, las obras comenzarán en abril del año que viene.

Pero este anuncio no ha gustado nada al presidente del Cabildo que ayer en Tw denunciaba no conocer el proyecto. Hoy desde Londres, Carlos Alonso se ha mostrado preocupado porque considera que las obras son un parcheo.

A esta crítica se han sumado también los empresarios.

Pero los datos que maneja AENA no van en esa dirección. Por estas instalaciones pasaron el año pasado 11,2 millones de personas, menos de la capacidad actual que tiene la terminal.