Una playa con escalón y sin arena

Apenas cabe la gente y eso que todavía no estamos en pleno verano, la playa de San Marcos en Icod se ha quedado sin arena.

Tampoco los accesos ayudan.

En fin una playa que no es ni la sombra de lo que era, una situación que preocupa a bañistas y a los empresarios de la zona.

La solución que pone costas es esta, un proyecto con dique sumergido que no gusta al ayuntamiento ni a los vecinos, mientras tanto poco se puede hacer sin autorización del estado.

Desde el ayuntamiento ya se ha pedido reunión urgente con la jefa del servicio provincial de costas.