Piden incluir a menores inmigrantes en las ligas de fútbol

Los niños solo quieren una oportunidad para jugar

El gobierno canario ha pedido a la federación española de fútbol que se pueda incluir a los menores inmigrantes en los partidos oficiales. En 2012 la federación endureció los requisitos tras detectar irregularidades con los fichajes. Se da la circunstancia de que en Canarias muchos de estos menores llegaron en patera y ahora ya están integrados en la sociedad pero no les dejan jugar.

Van a entrenar cada semana con ilusión y con muchas ganas, menores tutelados por el Gobierno de Canarias que juegan en equipos canarios, han llegado a las islas en patera o en otras circunstancias también complicadas. En La Unión deportivo existe un proyecto para integrarlos.

Pero la integración no es completa, la federación española de Fútbol no les permite federarse y por lo tanto no pueden disputar partidos oficiales.

Desde 2012 la normativa se hizo mas dura, tras detectar irregularidades con los menores extrajeron en equipos como el Madrid o el Barza, pero el caso de ellos es diferente.

Y han jugadores que destacan sin tener oportunidades.

Ya se le ha pedido a la Federación española formalmente, ellos solo esperan tener la oportunidad como sus compañero de saltar al campo en un partido oficial.