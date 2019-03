Piden ayuda para salvar a una niña de 8 años con hepatitis C

Pide a laboratorios e investigadores que busquen un medicamento para la hepatitis en los niños como el que ya hay para adultos

Les contamos ahora el caso de una niña de sólo 8 años que tiene una vida complicada. Su madre le transmitió al nacer una hepatitis c, una grave dolencia del hígado. Su tía, en paro, lucha ahora contra la difícil situación de la pequeña. Pide a laboratorios e investigadores que busquen un medicamento para la hepatitis en los niños como el que ya hay para adultos.

Esta niña necesita una solución para la hepatitis c que padece. Se la transmitió en el momento de nacer su madre, que murió meses después por la enfermedad. Desde entonces la cuida su tía que ahora, en paro, lucha junto a ella contra esta grave dolencia del hígado. Su esperanza estaba en el nuevo medicamento Sovaldi, cuyo tratamiento cuesta 60.000 euros. Sin embargo, los investigadores ya le han aclarado que no sirve para niñosMientras, la pequeña está marcada por su enfermedad. Con 8 años calza un 28 y pesa solo 19 kilos lo que correspondería a un niño de 3 o 4 años. Si no encuentran remedio para ella las su situación puede ir a peor. La niña sabe bien que está enferma. Su tía se queja de la desinformación que tiene la sociedad sobre la hepatitis y pide ayuda a todos los niveles para que su sobrina pueda superar la enfermedad.