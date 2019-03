El petróleo el tema más controvertido del año en Canarias

Una batalla que continúa en los Tribunales pese a que los sondeos exploratorios están a punto de terminar

En este año que acaba hemos querido mostrarles el petróleo desde todas las perspectivas posibles. Desde el mar en marzo vimos las plataformas de Tarragona, similares a las que se instalarían en Canarias,desde el aire en diciembre comprobamos cómo es el barco que busca petróleo en las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Desde tierra hemos seguido las innumerables protestas que ha habido en los últimos 12 meses. Desde activistas embadurnadas en betún, hasta manifestaciones multitudinarias entodas las islas y una de las más polémicas, la que protagonizó Greenpeace en la zona de los sondeos y en la que una de las activistas resultó herida por una embarcación de la armada que protegía el buque de Repsol.

Pero esta batalla como la han llamado desde el propio gobierno. No se ha librado sólo en las calles, es más el centro neurálgico ha estado en el ámbito político. Una lucha que comenzó en febrero cuando el Ejecutivo Regional anunció su intención de hacer una consulta popular.

Y la respuesta del gobierno central fue que no era constitucional. La consulta se desinfló y el referéndum quedó en encuesta. Lo que no ha perdido fuerza es el discurso político del presidente del gobierno de Canarias. Del no queremos petróleo, Rivero ha pasado a decir que si hay petróleo es de los canarios .Y que no se lo iban a llevar pacíficamente. Hasta se atrevió a poner en duda la independencia de los jueces.

Esto a raíz de la última decisión judicial, hace apenas 20 días en la que la justicia no apoyó que se paralizaran los sondeos. Y no ha sido la única, las prospecciones fueron avaladas en 2012, 2013 y 2014 por el Supremo, en 2013 por el Constitucional y ahora por el TSJC. Y mientras los sondeos para saber si hay o no petróleo o gas siguen, casi a punto ya de conseguir los 3.000 metros de profundidad.

La batalla que comenzó Repsol con sus primeros pasos burocráticos hace ya 12 años podría terminar en apenas un mes cuando se conozcan los resultados de los sondeos.