Pese a carreteras cortadas muchos tratan de llegar a la nieve

Pueden ser sancionados

No mejora el tiempo como pueden ver. Los accesos al Parque Nacional del Teide continúan cerrados pero aún así muchos coches no dejan de intentarlo, colapsando las carreteras. Y hoy, además, no deja de llover,

Uno, dos, tres, cuatro y así durante toda la mañana. No hemos parado de contar coches que intentan subir hasta el Parque Nacional del Teide a pesar de los cortes en las carreteras. Y de lo mal que está el tiempo. Señales de prohibido, pero aun así se las saltan.

Desafiando a la lluvia y al viento que hay hoy en la cumbre..

Los más precavidos preguntan y ante el panorama, desisten y prefieren intentarlo en otro momento.

No solo nieve, hoy en las cumbres aviso amarillo por viento. Que continuará mañana sábado.

En la cumbre de Gran Canaria tampoco ha parado de llover esta mañana. Había placas de hielo en las carreteras y el servicio de guaguas gratuitas que iba a ofrecer el cabildo se ha suspendido. Jazael, tú mismo has comprobado que hoy no estaba el día muy apacible..

La verdad es que no. Aún hubo decenas de personas que no desistieron y accedieron a pie a la poca nieve que queda ya. Sin embargo el tiempo obligó a muchos de los peregrinos a dar la vuelta a mitad de camino.

La noche fue dura. Granizó con fuerza en tejeda. Y esta mañana lluvia. Esto, Lagunetas esta mañana. Tres colegios de la cumbre no han abierto hoy.

Aún así había muchos curiosos que querían disfrutar de este tiempo. Esta es la cola para subir a las guaguas gratuitas que había puesto el Cabildo.

Pero el servicio se suspendió. Las carreteras no están como para hacer rutas turisticas.

Se abre el paso solo hasta la Cruz de losLlanos. A partir de ahi empieza el peregrinar de muchos curiosos.

Pero el tiempo no acompaña.

Familias enteras intentan hacer el recorrido,... con niños a cuestas,... pero a mitad de camino...

No ha sido buena idea.

Unos desisten, y otros llegan al punto más alto de la isla corriendo.

Un proeza para enmarcar.