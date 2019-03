El pequeño podría haber muerto antes del choque en la rotonda

Todo ocurría muy rápido, en esta casi siempre tranquila calle Masca, en Vecindario. Los fallecidos son un padre y su hijo de 10 años. La Guardia Civil investiga si se trata o no de un accidente y barajan varias hipótesis. Los amigos de la madre del niño lo tienen claro. Todo ha ocurrido a escaso metros de la ventana y domicilio de esta mujer, madre del niño y ex pareja del conductor. Esta mañana no encontraba consuelo ni en sus amigos ni en su hijo mayor. Al parecer la pareja llevaba varios años separada y la relación no era buena.

Este fin de semana le tocaba estar al padre estar con el hijo menor. Algunas informaciones apuntan a que el pequeño podría estar muerto antes de la colisión e incendio del vehículo. Lo cierto es que los cadáveres, como el coche han quedado completamente calcinados. Saro es madre de un compañero de clase del pequeño fallecido. Los vecinos aseguran que el conductor fallecido atravesaba una depresión que le había obligado a dejar su trabajo.