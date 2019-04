Pensionistas venezolanos se concentran por fuera del consulado

Un centenar de pensionistas venezolanos tras cinco meses sin cobrar su jubilación se han plantado y manifestado frente al Consulado de Venezuela en Tenerife. Muchos de ellos viven, dicen, una situación dramática sin dinero para comer o pagar sus viviendas. Exigen una solución inmediata al gobierno de su país.

Muchos de ellos nunca habían acudido a una manifestación, hoy no han podido faltar. Sin ingresos y ya sin ahorros no saben cómo afrontar el futuro. Otros se solidarizan con quienes no tienen nada.

A sus 73 años, Alicia tras 6 meses sin recibir su pensión de viudedad está al borde del desahucio para poder comer ha tenido que volve a trabajar.

Ana María cuida cada producto que coge al hacer la compra. Es la única manera de llegar a fin de mes.

Otros denuncian estos pensionistas viven de la caridad.

Protestas que se han repetido en otros consulados españoles. En Bilbao, Mardrid o por ejemplo Barcelona.