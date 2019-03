La patronal hotelera pide calma ante los rumores sobre Thomas Cook

Mensaje de tranquilidad de la patronal hotelera de las islas ante las especulaciones de los problemas financieros de Thomas Cook. A pesar de que algunos apuntaban a que el touroperador británico podría no tener solvencia para cumplir con sus pagos a los hoteles, los empresarios aseguran de momento ni se ha producido ni hay previsión de que ocurraPara los hoteleros no se trata, ni mucho menos de una situación nueva, y más aún en la temporada de invierno en que baja el volumen de turistas, por eso si le piden flexibilidad a la hora de cobrar, la tendránEn cualquier caso Tomas Cook, para tranquilizar a sus clientes y no perder mercado ha anunciado hoy que ampliará sus seguros en caso de que los problemas financieros no se resuelvanSe trata del segundo touroperador más importante del mundo, con muchas líneas de negocio y con muchas inversiones también en el norte de África cuyos problemas han podido venir desde el aumento del precio del carburante hasta los conflictos por la llamada primavera árabe