A Patricia Hernández no le gustan sus compañeros de lista

Comité regional del Psoe canario el pasado sábado. Se decide quienes y en qué orden van a ir en las listas al parlamento autonómico. Triunfa con más del 70 por ciento de los votos la propuesta de la cúpula. Pero la candidata a presidenta, Patricia Hernández, no está satisfecha. Su propuesta, las listas votadas por las asambleas no se tienen en cuenta.

Además, personas de su confianza como Isabel Mena quedan tan abajo que no lograrán escaño. Se habla de impugnación de la votación. Ella hoy aclara que no ha impugnado nada, pero que no tira la toalla.

Se refiere al visto bueno de Ferraz. No es habitual que la ejecutiva federal tumbe una plancha electoral. El secretario de organización del partido en Canarias defiende el sistema de decisión usado.

La lista aprobada pone en lugar de los propuestos por Hernández a Carolina Darias y Gabriel Corujo en los primeros puestos de Gran Canaria. En Tenerife a Gustavo Matos, satisfecho con el sistema de confección de las listas.

El sábado sabremos si el PSOE da la razón a Patricia Hernández o confirma las listas ya aprobadas.