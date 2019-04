Patadas y puñetazos entre chicas futbolistas

Nuevo episodio de violencia en el fútbol este fin de semana. En este caso en un partido de dos equipos femeninos de segunda división. Ocurrió casi al final del partido, se formó una tangana en el césped con patadas y puñetazos incluidos.

Así comenzó la trifulca en el campo del López socas de la capital grancanaria. Tras un penalti las jugadoras se enzarzan. Hay puñetazos, empujones, patadas...

Saltan al campo aficionados. Desde el principio del encuentro, el ambiente estaba caldeado. La puntilla llegó casi al final.

Pero no lo consiguen. Acabó interviniendo la policía y hay un cruce de denuncias entre jugadoras de ambos equipos.

Con la mente más fría, Judith, una de las jugadoras de Las Majoreras condena lo ocurrido.

Ambos clubes rechazan la violencia en el fútbol y estudiarán ahora qué sanciones aplicar. Luego vendrán las de la Federación Española de Fútbol.

No es la primera vez que un partido termina de forma violenta. Este encuentro de fútbol sala entre Teror y La aldea acabó así. Este otro en Arguineguín se convirtió en una pelea tumultuaria. Y eso por no hablar de los intentos de agresión a los árbitros. Abundan los ejemplos de una lacra que no termina.