Padres en pie de guerra contra los grupos mixtos en infantil y primaria

Protestan porque no quieren que sus hijos compartan aula con niños de otras edades. Desde hace 3 años en este colegio de Valle Guerra en La Laguna alumnos de infantil y primaria tienen que dividir el tiempo que les dedica su profesor con otros más pequeños o mayores. Los padres aseguran que supone un retraso Fátima tiene dos gemelas, una de ellas ha estado en un grupo mixto, dice que la diferencia es abismalPadres y también abuelos se han plantado ante el colegio, quieren que la consejería les escucheLa consejería asegura que es una práctica legal, de hecho de las 6624 aulas donde se imparte educación infantil y primaria en Canarias, casi un 17% son mixtas, los sindicatos aseguran que esta cifra aumentará para el próximo cursoDesde el gobierno de canarias aseguran que la planificación no está cerrada y que la cifra exacta de grupos mixtos no se sabrá hasta septiembre.