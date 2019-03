Oro, el producto estrella que exportamos a Suiza

Uno, dos y hasta tres establecimientos en cien metros. A pesar de que el boom inicial ya pasó, los negocios de compra venta de oro siguen multiplicándose. En algunos casos, son la opción perfecta para dar salida a piezas que no usamos.

Normalmente, son la solución a un momento desesperado.

El precio del oro no es estable. Las situaciones de guerra o crisis, por ejemplo, disparan su precio, ya que se convierte en una especie de refugio para nuestros ahorros. Por eso no es lo mismo vender ahora que dentro de un año. Sólo en 2012, Suiza recibió desde Canarias hasta 135 millones de euros en oro, convirtiéndose en nuestro mayor socio comercial ese año. Los economistas aseguran que es un dato puntual y que probablemente en 2013 no se repita una cifra así.