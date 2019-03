Operación militar internacional en Canarias

Se realizarán desembarcos en varias playas de noche

Es la primera vez que el mando naval de canarias explica con tantos pormenores los detalles de unos ejercicios militares. Del 13 al 19 de noviembre se desplegará en las islas el dispositivo Gruflex 2018, para ejercicios de desembarco. Insisten que no no van a usar sonar. Hace 16 años que no se hacen maniobras anfibias en las islas.

El portaviones Juan Carlos I será una de las grandes embarcaciones que participen en el Gruflex 2018. También el Galicia, con helipuertos; y tres fragatas de escolta. Será una operación anfibia de desembarco con estas grandes lanchas que tienen una gran capacidad de carga, no solamente para misiones armadas, sino humanitarias.

La mayor parte de los desembarcos se hará de noche, para luego trasladarse a los campos de tiro de la isleta y pájara, donde se realizaran maniobras de tiro.