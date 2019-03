Ópera al alcance de todos

El barítono Leopoldo Rojas no sólo actúa en teatros, esta vez lo hace en un restaurante ante la atenta mirada de los clientes. Para el artista, la única diferencia entre ambos escenarios es la acústicaY los espectadores encantados de poder disfrutar no sólo de un buen vino sino también de estas grandes voces.La soprano Silvia Pileño consigue que hasta los transeúntes se asomen a ver lo que está pasando. La idea de crear veladas como ésta surgió de la inquietud de unos empresarios.Los cantantes no cobran y además las propinas que se consiguen tienen un fin benéfico.