El nuevo alcalde quiere dialogar con todas las fuerzas

La Oliva ya tiene nuevo alcalde. Hoy se ha celebrado el pleno en el que el único candidato al cargo fue Pedro Amador, quien ya había sido designado como alcalde en funciones tras la inhabilitación de Domingo González Arroyo y que pertenece a su misma formación política. El resto de concejales del Partido Progresista Majorero, sin embargo, no sólo no le han dado su apoyo a Amador sino que han proclamado su lealtad al ya ex alcalde.

Es Pedro Amador jurando su cargo de Alcalde de La Oliva en el pleno celebrado hoy. Tras la inhabilitación de Domingo González Arroyo y su tormentoso proceso de expulsión del consistorio Amador ha sido elegido hoy al ser el único candidato a ocupar el sillón de primer edil. Sus primeras palabras han sido una declaración de intenciones.

Y es que mientras estaba en funciones ha habido funcionarios que han obstaculizado la celebración del pleno de hoy. En él no ha tenido el apoyo de su propio partido, que sigue fiel al ex alcalde.

El PSOE les ha pedido que elijan lealtad.

Votemos La Oliva, el impulsor de que se cumpliera la inhabilitación del ex alcalde, auguran una legislatura corta.

Y es que ahora Amador necesita apoyos políticos para gobernar. Los portavoces piden que la estabilidad llegue por fin a la Oliva.

Ahora Pedro Amador ha anunciado una ronda de conversaciones con todas las fuerzas políticas dispuestas a ayudarle.