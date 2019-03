Oleada de robos en el norte de Gran Canaria

Los ladrones actúan sabiendo que pasan largos ratos practicando deporte en el mar

Son las víctimas perfectas. Dejan sus pertenencias en el coche para que no se las roben en la playa y en muchos casos hasta esconden la llave porque no tienen donde llevarla. No hace falta ni forzar los vehículos. Ya se han producido varios robos de este tipo.

Mauricio por ejemplo ha optado por dejar su llave en un candado que coloca en los bajos de su furgoneta.

Pero otros nos aseguran que aunque se utilicen medidas antirrobo nada se puede hacer si rompen un cristal mientras están en el agua.

Los turistas son las víctimas preferidas, llevan muchas cosas de valor e incluso no dudan en robar el propio coche como le ocurrió a un surfista alemán.