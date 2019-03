Nuevos actos vandálicos contra concejales de Ingenio

También se ven afectados varios funcionarios del Ayto

Y en Ingenio, en Gran Canaria no cesan los actos vandálicos contra vehículos de concejales y funcionarios del Ayuntamiento. Este fin de semana el concejal Sebastián Suárez encontraba su coche con pintadas de spray. Pero no es la primera vez que atentan contra su propiedad, ya en marzo le quemaron otro coche. La guardia civil ha abierto una investigación, pero por el momento no ha habido detenciones.

Así se encontró su coche en la madrugada del domingo, con pintadas en la carrocería. Lo había comprado hace tan solo dos semanas. El cocejal Sebastián Suárez de Proyecto Somos ha sufrido en pocos meses varios actos vandálicos.

No es el único edil en sufrirlo. Así ardía el coche del socialista Juan Díaz la noche del 18 de junio frente a la puerta de su casa. Otros 6 actos vandálicos han sufrido otros concejales y personal del Ayuntamiento. El pueblo de Ingenio está intranquilo y la semana pasada salían a la calle para gritar un no rotundo a las actuaciones violentas. Sebastián Suárez planta cara a los autores de los hechos y les lanza un mensaje.

Además pide contundencia a los investigadores.

Mientras el pueblo de Ingenio permanece alerta a la espera de las detenciones de los responsables de estos hechos.