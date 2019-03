Un niño de 14 años sin escolarizar al quedarse si plaza

Indignación es lo que siente la madre de un estudiante de tercero de la ESO, al conocer que su hijo de 14 años se ha quedado sin escolarizar este curso. Al inscribirse este año en otro instituto, por cambiar de domicilio, se ha quedado sin plaza. A día de hoy el menor no puede acudir al centro que le corresponde.

Tiene 14 años y aunque han empezado las clases él todavía no ha pisado el instituto. Su madre, tomó la decisión de trasladar su domicilio a Arucas y matricularlo este curso escolar en este centro. Hasta ahora estudiaba en este otro, en Carrizal. Pero su sorpresa ha llegado cuando comprueba que su hijo no aparece en ninguna lista porque no está escolarizado a pesar de seguir todos los procesos formales. En la Inspección de Educación, a la que asegura haber acudido hasta en 4 ocasiones, dice que no le aportan soluciones.

Un silencio administrativo que trae de cabeza a Sonia.

Su hijo se pone al día estudiando en casa gracias a los apuntes de otro compañero, una situación límite.

Hemos contactado con la Dirección Territorial de Educación para conocer su versión de los hechos pero no hemos obtenido respuesta.