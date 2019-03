La mitad de los enfermos de glaucoma desconocen que lo son

Antonio sufre glaucoma. Se sometió a una operación hace dos años y ahora ve perfectamente. Hoy acude a su médico para la revisión. Recuerda así como de repente un día dejó prácticamente de ver.

El glaucoma es una enfermedad crónica que provoca la disminución del campo visual, por problemas en el nervio óptico. Lo que pasa es que el paciente no lo nota, porque no hay dolor y a veces no se llega a tiempo. Por eso las personas mayores de 40 años deben hacerse revisiones periódicas.

Y también tener en cuenta el factor hereditario. Existen tratamientos que ayudan a frenarlo como el llamado exprés.

El 3 por ciento de la población padece esta enfermedad, la mitad no lo sabe.