La mitad de los diabéticos no saben que lo son

220 mil personas padecen la llamada enfermedad silenciosa en las islas

Si no se trata a tiempo o de manera adecuada puede ocasionar graves complicaciones para los pacientes. La llaman la enfermedad silenciosa. Hoy es el día de la diabetes y los expertos siguen incidiendo en lo mismo: la importancia de la prevención porque, según la Organización Mundial de la Salud, la mitad de las personas que padecen diabetes no están diagnosticadas. En Canarias se calcula que unas 70 mil personas NO saben que son diabéticas.

220 mil personas padecen diabetes en canarias pero lo peor es que la mitad no lo sabe. Esta sencilla prueba nos pone sobre aviso, pero si importante es el tratamiento para evitar las graves complicaciones que puede acarrear, más importante aún es la prevención. Los consejos son muy sencillos.

Aun así la concienciación cuesta, especialmente en Canarias.

Hoy toda la unidad de prevención ha salido a los pasillos del hospital de la Candelaria para explicar a pacientes cómo evitar la aparición de la llamada enfermedad silenciosa que desgraciadamente también se agrava con la crisis.

Influye también el estilo de vida, porque no tener para cocinar hace que comamos más productos procesados o precocinados y ojo con la cantidad de zumos que beben nuestros hijosQue qué cantidad pueden beber al día? Mejor que coman fruta