La ministra pide calma ante el desabastecimiento de medicamentos

La ministra se refirió durante esa visita al problema de desabastecimiento de fármacos. Escasean medicamentos para tratar las arritmias, los problemas de la circulación de la sangre e incluso la leucemia, aunque desde el ministerio insisten en que siempre existen alternativas. Hoy hemos ido a algunas farmacias buscando los productos que escasean.

Faltan cerca de un millar de fármacos

Lo intentamos en varias farmacias, y prácticamente en todas, la misma respuesta.

El desabastecimiento de ciertos fármacos es cada vez más frecuente, y va desde el popular tranquimazín, hasta el adiro, el valsartán o el apiretal. Así, hasta medio millar.

La desesperación llega cuando no se obtienen resultados.

En la mayoría de los casos pueden usarse otras alternativas pero a veces hay que cambiar la prescripción o buscar, en el peor de los casos, el medicamento en otro país.

Entre las posibles causas del desabastecimiento:.

Problemas en el proceso de producción por falta de las materias primas necesarias.

Retirada voluntaria de los medicamentos por parte del laboratorio como estrategia comercial.

O problemas con la estimación de la demanda.

El Ministerio de Sanidad anuncia medidas.

E insisten en que no hay que alarmarse porque no existe ninguna enfermedad sobre la que no se dispongan medicamentos para tratarla.