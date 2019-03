Miguel Zerolo renuncia a su escaño en el Senado

Lo anunció el pasado mes de julio, después del fallo emitido por el Supremo, pero hasta ayer no presentaba su renuncia como senador. Sin embargo, Miguel Zerolo seguirá ocupando el asiento en la Cámara Alta hasta el próximo mes de diciembre, cuando finalice el periodo de sesiones, por expreso deseo de Zerolo, tal y como vemos en este informe. Una decisión acertada para el resto de las fuerzas políticas, pero que llega no sólo tarde, sino que debería hacerse de inmediato y no esperar hasta diciembre.

La sentencia del Supremo lo condenaba a 8 años de inhabilitación en argos públicos electos, por un delito de prevaricación administrativa en el caso Hermanos García Cabrera. Entendía el Supremo que cometió un delito al permitir esas obras en el antiguo instituto para convertirlo en oficinas municipales. El coste de los trabajos soprepasó los siete millones de euros de dinero público. El anuncio de Zerolo llegaba horas antes de que ayer se reuniera la dirección de CC, para reclamarle que dejara el Senado. Desde su propio partido dicen que no es una dimisión obligada, pero sí moral. Zerolo tiene otras dos causas penales abiertas: una supuesta malversación millonaria en la compra de unos terrenos en la playa de Las Teresitas y un supuesto cobro de sobornos a cambio de una recalificación urbanística.