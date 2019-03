Miguel Ángel Ramírez queda en libertad con cargos

Investigado por un presunto delito de fraude a la S.Social

Es el momento en el que Miguel Ángel Ramírez junto a sus abogados salía del juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria, eran las once y veinte de esta mañana. El juez lo dejó en libertad sin fianza con la obligación de comunicar si cambia de domicilio y de teléfono. Está investigado por un presunto caso de fraude a la Seguridad Social. Ramírez se negó a declarar ante Luis Galván, titular de Instrucción 6, el magistrado que decretó un auto de busca y captura contra el presidente de Las Palmas.

Ha quedado en libertad con cargos después de que la policía nacional lo detuviera esta mañana en el aeropuerto de Gran Canaria. Ramírez llegó de Miami a bordo de un jet privado. A pie de pista fue detenido y trasladado a la comisaría de Telde. Dos horas después comparecía ante el juez.

Minutos antes de las 8 de esta mañana, Miguel Ángel Ramírez fue detenido nada más salir de este avión privado. En estas imágenes exclusivas de Antena 3, vemos a una furgoneta de la policía nacional, seguida por un todo terreno blanco. En este último vehículo va el presiente de Las Palmas. Ramírez había fletado una aeronave GLF 5. Y según la información que tenía Suissport, el handling contratado, viajaba un cantante de bachata. Pero no. El dueño de Ralons fue trasladado a la comisaría de Telde, de la que salió a las 9.40 de la mañana rumbo a la ciudad de la justicia de Las Palmas. Entró por el garaje de los funcionarios, no por el habitual del juzgado de guardia. Ramírez alegó que no compareció el pasado jueves a la citación judicial por un malentendido.

Una busca y captura porque está investigado como presunto autor de un delito de fraude a la seguridad social. Según la querella presentada por la fiscalía, Ramírez pagaba a sus trabajadores parte del sueldo en dietas, dietas que no tributaban hasta que se reformó la ley fiscal en 2013. Ramírez explicó que llegó en vuelo privado por un problema de overbooking.

La causa continúa abierta.